Через 10 лет армия США станет непобедимой
В Вашингтоне уверены, что к 2028 мощь американских сухопутных войск возрастет настолько, что позволит им одержать верх в любой войне.
По словам военного министра Марка Эспера, армия США сможет с одинаковым успехом воевать как против вооруженных силу других стран, так и с нерегулярными формированиями.
Эспер заявил, что непобедимость американской армии обеспечат современные боевые транспортные средства (как управляемые, так и беспилотные), новые самолеты, а также нововведения в комплектование войск, их обучение и доктрину ведения боевых действий, сообщает Defense News.
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