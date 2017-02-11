Черепно-мозговые травмы приводят к проблемам со вниманием

Ученые из вашингтонского Университета биологических исследований установили прямую зависимость между травмами головы и ухудшением свойств памяти и ослаблением внимания. Во всем виновата активность нейронов головного мозга, утверждают биологи.

Эти клетки обладают способностью быть всегда в работе. Даже когда мы засыпаем, они продолжают функционировать. Кроме того, они лишены способности к регенерации. Поврежденные клетки коры головного мозга теряют свои свойства при силовом воздействии. В случае падения или удара, когда человек получает черепно-мозговую травму, эти проводники информации дают сбой, - сообщают «Актуальные новости».

Отсюда ухудшение, а то и вовсе потеря памяти. Кроме того, до 40% случаев травм головы приводит к снижению внимания. Так что прав был герой популярной комедии: «Снег башка попадет, совсем мертвый будешь!».

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