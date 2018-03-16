Черепаха-робот научит детей гуманизму
Южнокорейские ученые создали робота-черепаху Shelly, задача которой состоит в том, чтобы научить детей гуманному обращению с различными механизмами.
Shelly способна выражать до восьми типов эмоций. Если человек дружелюбен по отношению к ней, то черепаха-робот меняет цвет панелей. В случае, когда Shelly поведение ребенка становится угрожающим, андроид прячет под панцирь голову и лапы, прерывая тем самым общение на некоторое время.
Разработчиками Shelly являются специалисты Сеульского университета и компании Naver Labs, сообщает Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.
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