Черепаха-робот научит детей гуманизму

Южнокорейские ученые создали робота-черепаху Shelly, задача которой состоит в том, чтобы научить детей гуманному обращению с различными механизмами.

Shelly способна выражать до восьми типов эмоций. Если человек дружелюбен по отношению к ней, то черепаха-робот меняет цвет панелей. В случае, когда Shelly поведение ребенка становится угрожающим, андроид прячет под панцирь голову и лапы, прерывая тем самым общение на некоторое время.

Разработчиками Shelly являются специалисты Сеульского университета и компании Naver Labs, сообщает Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.