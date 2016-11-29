На Черемушкинском рынке в Москве произошла массовая драка торговцев и сотрудников ЧОП

Массовая драка с применением холодного и травматического оружия произошла во вторник на Черемушкинском рынке в Москве, в результате столкновения два человека получили ранения.

- Сегодня вечером по указанию собственника рынка на улице Вавилова работники частного охранного предприятия попытались выдворить с территории заведения несколько десятков торговцев - преимущественно приезжих из Азербайджана, но встретили активное групповое сопротивление, - рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, завязалась драка, в которой торговцы использовали холодное оружие.

- Сотрудники ЧОП в ответ применили табельное травматическое оружие. В результате пострадало два человека, которые с различными травмами были доставлены в городские больницы, - сказал источник.

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