Чемпионат по смешанным единоборствам в Дагестане закончился массовой дракой
Чемпионат по смешанным единоборствам в Дагестане закончился массовой дракой.
После поединка между Владимиром Минеевым и дагестанцем Азизом Джуманиязовым началась потасовка. По окончании боя Джуманиязов, поднимаясь, ударил ногой Минеева.
В ответ Минеев нанес удар сопернику кулаком по голове. Затем болельщики выбежали на ринг, и началась массовая потасовка.
После того, как все успокоились, Минеев и Джуманиязов принесли друг другу извинения и пожали руки, сообщают «Известия».
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