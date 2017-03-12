Чемпионат по смешанным единоборствам в Дагестане закончился массовой дракой.

После поединка между Владимиром Минеевым и дагестанцем Азизом Джуманиязовым началась потасовка. По окончании боя Джуманиязов, поднимаясь, ударил ногой Минеева.

В ответ Минеев нанес удар сопернику кулаком по голове. Затем болельщики выбежали на ринг, и началась массовая потасовка.

После того, как все успокоились, Минеев и Джуманиязов принесли друг другу извинения и пожали руки, сообщают «Известия».