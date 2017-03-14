Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу временно приостановлен из-за непогоды

Организаторы чемпионата мира по сноуборду и фристайлу, который в эти дни проходит в испанской Сьерра-Неваде, все-таки приостановили соревнования, поскольку шквалистый ветер создает угрозу безопасности спортсменов.

«Несмотря на напряженную работу по подготовке, гонка все же была отменена из-за погодных условий», - цитирует «Интерфакс» сообщение, опубликованное на официальный твиттере чемпионата мира.

Ранее российская сноубордистка Алена Заварзина рассказала в социальных сетях, что, как и многие другие участники соревнований, опасается за свою жизнь и здоровье, поскольку выступать в таких погодных условиях нельзя, а Международная федерация лыжных видов спорта настаивает на том, чтобы старты состоялись, поскольку резервные дни на чемпионате не были предусмотрены.

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