Чемпионат мира по бобслею перенесли в Кенигзее
Местом проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону в 2017 году назван немецкий город Кенигзее.
Соревнования пройдут в период с 13 по 26 февраля, сообщается на сайте Международной федерации данных видов спорта (IBSF). При этом отмечается что при выборе нового места чемпионата учитывались такие факторы как опыт организации соревнований в короткие сроки, минимальные финансовые затраты для участвующих команд и доступность трассы в указанные период.
Изначально турнир должен был проводиться в Сочи. Однако после публикации второй части доклада независимой комиссии WADA о допинге в российском спорте соревнования решили бойкотировать Латвия и Южная Корея.
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