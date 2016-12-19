Чемпионат мира по бобслею перенесли в Кенигзее

Местом проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону в 2017 году назван немецкий город Кенигзее.

Соревнования пройдут в период с 13 по 26 февраля, сообщается на сайте Международной федерации данных видов спорта (IBSF). При этом отмечается что при выборе нового места чемпионата учитывались такие факторы как опыт организации соревнований в короткие сроки, минимальные финансовые затраты для участвующих команд и доступность трассы в указанные период.

Изначально турнир должен был проводиться в Сочи. Однако после публикации второй части доклада независимой комиссии WADA о допинге в российском спорте соревнования решили бойкотировать Латвия и Южная Корея.