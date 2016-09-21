Чемпион России ЦСКА уступил «Енисею» в Кубке России
Московский ЦСКА проиграл «Енисею» со счетом 1:2 в 1/16 Кубка России.
Встреча прошла в Красноярске.
Действующий чемпион вылетел вслед за «Спартаком» и ФК «Ростов». Таким образом, три представителя премьер-лиги покидают Кубок России на ранней стадии.
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