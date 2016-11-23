Чемпион мира по кикбоксингу россиянин Мусалаев убит в Германии
Неизвестный застрелил многократного чемпиона мира по кикбоксингу россиянина Мусу Мусалаева в немецком городе Ной-Ульме.
- 18 ноября в Ной-Ульме убили 37-летнего гражданина, его имя мы не раскрываем, однако в СМИ его связывают со спортсменом из России, - сообщил ТАСС представитель полиции Ной-Ульма Юрген Краутвальд.
Он также рассказал, что следственная группа, созданная специально для расследования данного убийства, получила важные улики, которые сейчас оцениваются в порядке приоритета.
Мусалаев после завершения спортивной карьеры в 2012 году постоянно проживал в Германии вместе с супругой и тремя детьми.
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