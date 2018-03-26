Челябинскую область поразило бешенство животных
В двух населенных пунктах Челябинской области выявлены случаи бешенства животных.
Карантин объявлен в деревне Щапино (Чебаркульский район), где обнаружили зараженную собаку, и в поселке Новый Урал (Варненский район) – там выявлена больная лисица.
Угрожаемыми зонами объявлены соседние населенные пункты: село Травники и поселки Красная Заря, Правда.
В вышеупомянутых зонах введены запреты на проведение выводок и натаски собак, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, отлов диких животных, передает АН «Доступ».
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