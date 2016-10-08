В Челябинской области задержана подозреваемая в убийстве двоих детей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношение 24-летней жительницы Челябинской области, которая подозревается в убийстве двух малолетних сыновей, сообщает СКР.

По данным следствия, подозреваемая задушила 4-месячного и годовалого сыновей. Тела детей, со следами, характерными для удушения 6 октября 2016 года обнаружены в квартире одного из домов Ленинского района города Магнитогорска.

В настоящее время подозреваемая задержана. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство двух лиц». Решается вопрос об аресте подозреваемой.