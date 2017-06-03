В Челябинской области вследствие стихии пострадала пожилая женщина

От обрушившегося на Челябинскую область шторма пострадала женщина, на которую вследствие сильного ветра упали строительные леса.

Происшествие случилось на улице Салютной, где строители возводили пристрой для аптеки. Из-за сильного ветра ограждения и конструкции рухнули на пожилую женщину. Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у потерпевшей черепно-мозговую травму и ушибы. Она была срочно доставлена в больницу.

Агентство URA.RU сообщает, что в самом городе до сих пор не ликвидированы последствия стихии: на улицах остается много поваленных деревьев, разбитых машин, отмечаются перебои с электроэнергией.

Как отмечает агентство, в региональном МЧС сообщают об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Ожидается, что скорость ветра в регионе достигнет 28-30 метров в секунду.