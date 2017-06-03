В Челябинской области вследствие стихии пострадала пожилая женщина

От обрушившегося на Челябинскую область шторма пострадала женщина, на которую вследствие сильного ветра упали строительные леса.

Происшествие случилось на улице Салютной, где строители возводили пристрой для аптеки. Из-за сильного ветра ограждения и конструкции рухнули на пожилую женщину. Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у потерпевшей черепно-мозговую травму и ушибы. Она была срочно доставлена в больницу.

Агентство URA.RU сообщает, что в самом городе до сих пор не ликвидированы последствия стихии: на улицах остается много поваленных деревьев, разбитых машин, отмечаются перебои с электроэнергией.

Как отмечает агентство, в региональном МЧС сообщают об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Ожидается, что скорость ветра в регионе достигнет 28-30 метров в секунду.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Советник президента назвал общую сумму подписанных на ПМЭФ контрактов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО