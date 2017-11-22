В Челябинской области сняли карантин по опасной болезни

Карантин по африканской чуме свиней в Челябинской области снят. Распоряжение на этот счет появилось на сайте правительства региона.

Прекратятся ограничительные мероприятия на территории эпизоотического очага — личного подсобного хозяйства в поселке Тимирязевский, а также в первой и второй угрожаемых зонах (пять и сто километров от очага соответственно).

Несмотря на это, еще шесть месяцев на этих территориях будут действовать ограничения на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, и запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, передает «Ura.ru»

Напомним, осенью 2017 года стало известно , что эпидемия чумы поразила уральские хозяйства. С болезнью боролись жесткими методами: принудительно изымали животных, перекрывали пути к некоторым населенным пунктам, закрывали рынки.

Ранее губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым был снят карантин по африканской чуме свиней на территории Ишимского ветеринарно-санитарного утильзавода.