В Челябинской области ротвейлеры растерзали двух человек
В Челябинской области бойцовские собаки растерзали двух мужчин, сообщает «ТВ Центр».
Первой жертвой стал прохожий, который поздно возвращался домой. Второй - охранник местной кондитерской фабрики.
Нападение собак зафиксировано видеокамерами.
По факту инцидента сотрудники полиции проводят проверку. Предварительно установлено, что собаки сбежали от хозяйки во время очередной прогулки.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
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