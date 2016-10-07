В Челябинской области ротвейлеры растерзали двух человек

В Челябинской области бойцовские собаки растерзали двух мужчин, сообщает «ТВ Центр».

Первой жертвой стал прохожий, который поздно возвращался домой. Второй - охранник местной кондитерской фабрики.

Нападение собак зафиксировано видеокамерами.

По факту инцидента сотрудники полиции проводят проверку. Предварительно установлено, что собаки сбежали от хозяйки во время очередной прогулки.