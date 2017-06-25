В Челябинской области пьяный водитель «Мерседеса» протаранил скорую помощь

Двое сотрудников скорой помощи получили травмы в результате аварии с «Мерседесом», водитель которого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил машину медиков.

Как сообщает агентство Ura.ru, ДТП произошло на трассе Магнитогорск — Южноуральск. Машина скорой помощи выехала из поселка Остроленский, когда ее догнала иномарка и протаранила автомобиль. От удара «Мерседес» вспыхнул и полностью сгорел, а машина медиков развалилась на части.

В правоохранительных органах так прокомментировали случившееся: «В аварии пострадали водитель и фельдшер скорой помощи. Они доставлены в больницу, сейчас их осматривают хирурги. О пострадавших в иномарке неизвестно: сразу после столкновения водитель и пассажиры разбежались».

Как рассказали очевидцы, все пассажиры и водитель «Мерседеса» были пьяны. Известно, что машина принадлежала 47-летнему жителю поселка Остроленский.

19 июня в центре Парижа машина протаранила полицейский фургон. 33-летний водитель автомобиля скончался от полученных травм.