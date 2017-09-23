В Челябинской области начали прививать от гриппа в торговых центрах

В Челябинской области в рамках акции «Грипп – знай врага в лицо» все желающие смогут сделать прививку от вируса не только в больницах, но и в торговых центрах.

Как сообщает агентство «URA.RU», акция пройдет в нескольких городах области 23 сентября. Все жители старше 18 лет и не имеющие противопоказаний смогут привиться от гриппа.

Начальник отдела профилактики Минздрава Челябинской области Ольга Яворская подчеркнула, что мероприятие проводится в выходной день, чтобы жителям региона было удобно принять участие в акции. Она сказала: «В прошлом году только за первые две недели вакцинации против гриппа привились почти 55 тысяч человек, и это дало свои результаты: заболеваемость в регионе значительно снизилась».

Накануне лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский обратился к депутатам с призывом сделать прививку от гриппа. Он также предложил штрафовать заболевших депутатов за халатное отношение к здоровью.