В Челябинской области многодетная мать «похоронила» мужа ради пенсии

Многодетная мать в Челябинской области обманула пенсионный фонд на 1,82 миллиона рублей, заявив, что ее супруг исчез, а после опознав его в одном из трупов.

Как уточняется в материале, суд признал женщину виновной в хищении при получении пособий и иных социальных выплат, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных денежных средств.

Следователи установили, что в мае 2008 года супруг подсудимой ушел из дома и не вернулся, а в декабре женщина обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. Позднее она опознала своего супруга в одном из неустановленных погибших и оформила свидетельство о смерти. В результате ее детям была начислена пенсия по потере кормильца.

Через два года выяснилось, что подсудимая обозналась и признала своим погибшим мужем другого человека, а пропавший супруг оказался жив. Женщина, узнав об этом факте, намеренно не обратилась в пенсионный фонд и еще 7 лет получала пособие по потере кормильца за якобы погибшего мужа.

Суд назначил обвиняемой четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, сообщает «Федерал пресс».

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