В Челябинской области катание на лодке обернулось трагедией
В Челябинской области водолазы обнаружили тела шести человек, утонувших во время катания на лодке.
Инцидент произошел накануне. Две семьи устроили прогулку по реке. В какой-то момент лодка, в которой находились четверо детей и один взрослый, перевернулась. На помощь им с берега бросились двое мужчин, но сами стали тонуть.
К настоящему времени найдены тела всех детей и двоих мужчин. Поиски третьего продолжаются.
По сведениям URA.RU, трагедия произошла примерно в 50 метрах от берега, при этом глубина в районе инцидента составляет всего полтора метра.
В СКР по региону изданию сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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