В Челябинской области катание на лодке обернулось трагедией

В Челябинской области водолазы обнаружили тела шести человек, утонувших во время катания на лодке.

Инцидент произошел накануне. Две семьи устроили прогулку по реке. В какой-то момент лодка, в которой находились четверо детей и один взрослый, перевернулась. На помощь им с берега бросились двое мужчин, но сами стали тонуть.

К настоящему времени найдены тела всех детей и двоих мужчин. Поиски третьего продолжаются.

По сведениям URA.RU, трагедия произошла примерно в 50 метрах от берега, при этом глубина в районе инцидента составляет всего полтора метра.

В СКР по региону изданию сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.