В Челябинской области эвакуировали несколько ТЦ из-за звонков о минировании
В торговом центре «Алмаз», принадлежащем бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, прошла эвакуация посетителей из-за звонка о минировании.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону опровергли информацию об учебной тревоге. Источники в экстренных службах заявили агентству «URA.RU», что в полицию поступили несколько ложных звонков о минировании.
Ранее стало известно, что эвакуация прошла и в двух других ТЦ Екатеринбурга – «Мега» и «Гринвич». По ним также поступили анонимные звонки о минировании.
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