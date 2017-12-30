В Челябинской области эвакуировали несколько ТЦ из-за звонков о минировании

В торговом центре «Алмаз», принадлежащем бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, прошла эвакуация посетителей из-за звонка о минировании.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону опровергли информацию об учебной тревоге. Источники в экстренных службах заявили агентству «URA.RU», что в полицию поступили несколько ложных звонков о минировании.

Ранее стало известно, что эвакуация прошла и в двух других ТЦ Екатеринбурга – «Мега» и «Гринвич». По ним также поступили анонимные звонки о минировании.