Челябинский завод попрощается с тысячей сотрудников

Челябинский электровозоремонтный завод, являющийся филиалом АО «Желдорреммаш», увольняет более 1,1 тысячи работников в связи с реорганизацией предприятия, рассказала пресс-секретарь Главного областного управления по труду и занятости Эвелина Чилякова.

Вместе с тем, представитель завода пояснил, что после реорганизации изменятся лишь названия подразделений, а увольнения коснутся работников в связи с выходом на пенсию или иными подобными обстоятельствами.

Челябинский электровозоремонтный завод обслуживает локомотивы, работающие на полигоне Южно-Уральской, Куйбышевской, Московской, Октябрьской, Западно-Сибирской железных дорог, сообщает «РИА Новости».