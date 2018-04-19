Челябинский завод попрощается с тысячей сотрудников
Челябинский электровозоремонтный завод, являющийся филиалом АО «Желдорреммаш», увольняет более 1,1 тысячи работников в связи с реорганизацией предприятия, рассказала пресс-секретарь Главного областного управления по труду и занятости Эвелина Чилякова.
Вместе с тем, представитель завода пояснил, что после реорганизации изменятся лишь названия подразделений, а увольнения коснутся работников в связи с выходом на пенсию или иными подобными обстоятельствами.
Челябинский электровозоремонтный завод обслуживает локомотивы, работающие на полигоне Южно-Уральской, Куйбышевской, Московской, Октябрьской, Западно-Сибирской железных дорог, сообщает «РИА Новости».
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