Челябинский следователь попался на миллионной взятке

Сотрудники ФСБ задержали в Челябинске следователя регионального управления по особо важным делам.

Александр Козлов подозревается в получении взятки в размере нескольких миллионов рублей.

Следователя подозревают в решении вопросов в пользу обвиняемых по так называемому «делу Ростелекома».

Бывший замдиректора Челябинского филиала «Ростелекома» Прокопенко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Дело было возбуждено в августе 2016 года, пишет «Znak.com».