Челябинский следователь попался на миллионной взятке
Сотрудники ФСБ задержали в Челябинске следователя регионального управления по особо важным делам.
Александр Козлов подозревается в получении взятки в размере нескольких миллионов рублей.
Следователя подозревают в решении вопросов в пользу обвиняемых по так называемому «делу Ростелекома».
Бывший замдиректора Челябинского филиала «Ростелекома» Прокопенко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Дело было возбуждено в августе 2016 года, пишет «Znak.com».
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