Челябинские дети разрисовали и выбросили с балкона 60 тысяч рублей

Дети в Челябинской области разукрасили и выбросили с балкона 60 тысяч рублей, заявили в пресс-службе городского отдела МВД по региону.

По данным полиции, 8 марта к супругам с детьми пришла в гости семья с двумя несовершеннолетними детьми. Пока родители отмечали Международный женский день, дети играли без присмотра взрослых. Они случайно обнаружили в квартире пачку пятитысячных купюр, припрятанную на «черный день», разрисовали их красками и выбросили с балкона.

После ухода гостей хозяева дома обнаружили пропажу из тайника и обратились в полицию. В разговоре с полицейскими дети признались в совершенном «преступлении».

Деньги найти так и не удалось, уточняет «Вести.ру».