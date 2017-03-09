Челябинские дети разрисовали и выбросили с балкона 60 тысяч рублей
Дети в Челябинской области разукрасили и выбросили с балкона 60 тысяч рублей, заявили в пресс-службе городского отдела МВД по региону.
По данным полиции, 8 марта к супругам с детьми пришла в гости семья с двумя несовершеннолетними детьми. Пока родители отмечали Международный женский день, дети играли без присмотра взрослых. Они случайно обнаружили в квартире пачку пятитысячных купюр, припрятанную на «черный день», разрисовали их красками и выбросили с балкона.
После ухода гостей хозяева дома обнаружили пропажу из тайника и обратились в полицию. В разговоре с полицейскими дети признались в совершенном «преступлении».
Деньги найти так и не удалось, уточняет «Вести.ру».
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