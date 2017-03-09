Челябинские дети разрисовали и выбросили с балкона 60 тысяч рублей

Дети в Челябинской области разукрасили и выбросили с балкона 60 тысяч рублей, заявили в пресс-службе городского отдела МВД по региону.

По данным полиции, 8 марта к супругам с детьми пришла в гости семья с двумя несовершеннолетними детьми. Пока родители отмечали Международный женский день, дети играли без присмотра взрослых. Они случайно обнаружили в квартире пачку пятитысячных купюр, припрятанную на «черный день», разрисовали их красками и выбросили с балкона.

После ухода гостей хозяева дома обнаружили пропажу из тайника и обратились в полицию. В разговоре с полицейскими дети признались в совершенном «преступлении».

Деньги найти так и не удалось, уточняет «Вести.ру».

Новости по теме
Следующая новость Таксист в Петербурге требовал у туриста 16 тысяч рублей за 20 минут пути

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО