В Челябинске совершил вынужденную посадку самолет Дубай - Екатеринбург
Выполнявший рейс из Дубая в Екатеринбург пассажирский самолет авиакомпании Flydubai совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска.
По словам официального представителя челябинского аэропорта Екатерины Дерябиной, лайнер приземлился на запасном аэродроме, - сообщает РИА «Новости».
Официальный представитель ГУМЧС России по региону отметил, что рейс из Дубая приземлился благополучно — пострадавших в результате инцидента нет.
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