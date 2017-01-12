В Челябинске совершил вынужденную посадку самолет Дубай - Екатеринбург

Выполнявший рейс из Дубая в Екатеринбург пассажирский самолет авиакомпании Flydubai совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска.

По словам официального представителя челябинского аэропорта Екатерины Дерябиной, лайнер приземлился на запасном аэродроме, - сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель ГУМЧС России по региону отметил, что рейс из Дубая приземлился благополучно — пострадавших в результате инцидента нет.