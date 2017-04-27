В Челябинске охранники больницы избили фельдшера

В Челябинске фельдшер «скорой помощи» пострадал от рукоприкладства охранников местной областной больницы.

Сотрудники ЧОП избили медика дубинками за размещение рекламного материала. Сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на местные СМИ.

Фельдшер, совмещающий работу в больнице со «Службой перевозки пациентов» договорился с руководством медучреждения о вывеске рекламного объявления. Охранники об этом ничего не знали и сорвали его. Когда медик попытался вмешаться, те применили силу. Мужчина получил сотрясение мозга и ушибы. Он госпитализирован.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются полицией.

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Места: Россия
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