В Челябинске автолюбители составили елку из джипов

Флешмоб в преддверии Нового года провели участники клуба Off Road 4×4. Для этого им потребовалось 65 внедорожников.

Для создания «автоелки» было выбрано поле у Кременкуля. Получившуюся картину снимали с помощью квадрокоптера, сообщает Ura.ru. В ролике, размещенном на YouTube видно, что у «дерева» есть ствол и ветки, а разноцветные огни, которыми сверкали автомобили, напоминали гирлянду.

Подобные акции участники клуба планируют провести 8 марта и 9 мая.