В Челябинске автолюбители составили елку из джипов
Флешмоб в преддверии Нового года провели участники клуба Off Road 4×4. Для этого им потребовалось 65 внедорожников.
Для создания «автоелки» было выбрано поле у Кременкуля. Получившуюся картину снимали с помощью квадрокоптера, сообщает Ura.ru. В ролике, размещенном на YouTube видно, что у «дерева» есть ствол и ветки, а разноцветные огни, которыми сверкали автомобили, напоминали гирлянду.
Подобные акции участники клуба планируют провести 8 марта и 9 мая.
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