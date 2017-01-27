В Челябинске арестован угрожавший взорвать дом гражданин с муляжом гранаты

Граната, при помощи которой житель Челябинска угрожал взорвать подъезд дома в Тракторозаводском районе города, оказалась муляжом. Злоумышленник задержан правоохранительными органами областного центра.

- Завершилась операция в квартире на улице Марченко, которую проводили ОМОН и СОБР. Мужчина, находившийся в квартире, был задержан и передан полиции. Граната у него была изъята – это Ф-1, макет, опасности она не представляет, — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Управления Росгрвадии по региону.

Ранее, в пятницу в Тракторозаводском районе на улице Марченко в Челябинске житель одного из домов в состоянии наркотического опьянения закрылся в квартире и угрожал взорвать гранату. Дом был оцеплен полицией, из подъезда, где проживал мужчина, были эвакуированы все жильцы.

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