Челябинская больница принесла на субботник мешки для трупов

В Челябинске во время субботника на газоне одной из больниц появились черные мешки для трупов, в которые складывали мусор.

Фотографии быстро облетели социальные сети, вызвав как ужас, так и наличие юмора у публики.

Пользователи предположили, что вероятно, у медиков не нашлось стандартных пакетов, которые обычно используют для уборки листвы и мусора.

В уборке города принимают участие трудовые коллективы, студенты ВУЗов, работники промышленных и отраслевых предприятий Челябинска, сообщает «Урал-пресс».