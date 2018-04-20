Челябинская больница принесла на субботник мешки для трупов
В Челябинске во время субботника на газоне одной из больниц появились черные мешки для трупов, в которые складывали мусор.
Фотографии быстро облетели социальные сети, вызвав как ужас, так и наличие юмора у публики.
Пользователи предположили, что вероятно, у медиков не нашлось стандартных пакетов, которые обычно используют для уборки листвы и мусора.
В уборке города принимают участие трудовые коллективы, студенты ВУЗов, работники промышленных и отраслевых предприятий Челябинска, сообщает «Урал-пресс».
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