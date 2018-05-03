Челябинск объявил тревогу из-за страшной экологии в городе

В Челябинске с сегодняшнего дня объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности (режим «черного неба»).

Отмечается, что на территории Челябинска ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия (увеличение температуры с высотой, препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, облаков), при которых возможно накопление промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха – на уровне дыхания людей.

Жители Челябинской области регулярно жалуются экологам на запах гари и проблемы с дыханием, передает «Правда УРФО».