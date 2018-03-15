Челябинец получил 11 лет за экстремизм
Жителя Челябинска осудили за создание экстремистской ячейки под видом военно-спортивного клуба.
Согласно материалам дела, осужденный придерживается анархо-синдикалистической идеологии. В созданную им организацию он привлекал молодежь, обучая владению огнестрельным оружием, взрывчаткой, а также приемами по оказанию сопротивления правоохранителям.
В процессе расследования были обнаружены тайники с боевыми патронами, взрывчатыми веществами, материалами экстремистской направленности и атрибутикой радикально-националистических организаций. Кроме того, было установлено, что челябинец занимался распространением наркотиков.
Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на полтора года, передает РИА «Новости».
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