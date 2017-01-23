Челси Клинтон заступилась за 10-летнего сына Дональда Трампа

Дочь бывших президента и госсекретаря США Билла и Хиллари Клинтон Челси выступила в социальных сетях в поддержку 10-летнего младшего сына нового главы Белого дома Бэррона Трампа, хотя и не разделяет политику Дональда Трампа.

«Бэррон Трамп заслуживает, как и все дети, просто быть ребенком. Но защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента США, которая вредит детям», — цитирует RT запись, сделанную Челси Клинтон в Twitter.

Ранее младший сын Трампа подвергся насмешкам в соцсетях. Так сценаристка американского шоу Saturday Night Live на NBC Кэти Рич написала в Twitter, что «Бэррон будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении», однако через некоторое время удалила твит.