Лондонский футбольный клуб «Челси» обыграл «Вест Бромвич» в чемпионате Англии, чем обеспечил себе победу в сезоне-2016/2017.

Как сообщает Lenta.ru, матч, прошедший накануне вечером, закончился победой лондонцев со счетом 1:0. Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий «Челси» Миши Батшуайи. Таким образом, лондонский футбольный клуб оторвался от следующего за ним «Тоттенхэма» на десять очков и оказался недосягаемым для ближайшего конкурента.

Это первая победа «Челси» под руководством итальянца Антонио Конте, который тренирует команду с лета 2016 года. Лондонцы пять раз за свою историю становились победителями чемпионата Англии.

Корреспондент «Русской планеты» передал в тренерский штаб команды сувенирную рамку с фрагментом воздушного шара, на котором Федор Конюхов в июле 2016 года совершил кругосветный полет. Символично, что дата полета путешественника совпала с датой начала работы в «Челси» нового тренера Антонио Конте. Редакция надеется, что рамка-талисман принесет лондонской команде еще не одну победу.