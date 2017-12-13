«Человеком года» стал фигурант дела «Седьмой студии»

Фигурант дела Седьмой студии, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский назван человеком года по версии Ассоциации театральных критиков.

Уточняется, что Малобродского признали «человеком года» с формулировкой «За честь и достоинство», так как в отличие от остальных фигурантов дела, находящихся под домашним арестом, он уже полгода содержится в следственном изоляторе.

Спектаклем года признан «Старик и море» режиссера Анатолия Васильева. Ранее спектакль был номинирован на «Золотую маску», но Васильев отказался от участия в конкурсе.

Руководитель «Гоголь-центра» и «Седьмой студии», режиссер Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, а также экс-главбух организации Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа», сообщает «Интерфакс».

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