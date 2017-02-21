Человека-паука посадили на 8 лет за кражу картин
Вора Вьерана Томича по кличке Человек-паук приговорили к восьми годам лишения свободы за кражу пяти картин, в числе которых были полотна Пикассо и Матиса.
Преступление было совершено еще в 2010 году – Человек-паук похитил картины из Музея современного искусства в Париже. Однако они до сих пор не найдены.
Заказчик ограбления Жан-Мишель Корве приговорен к семи годам тюрьмы, Йонатан Бирн, который некоторое время скрывал похищенные полотна у себя, получил шесть лет лишения свободы. Последний заявил, что выбросил картины в приступе паники и теперь понятия не имеет об их местонахождении, сообщает ВВС.
Ущерб, нанесенный музею преступлением, оценивается в 104 миллиона евро.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии