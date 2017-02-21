Человека-паука посадили на 8 лет за кражу картин

Вора Вьерана Томича по кличке Человек-паук приговорили к восьми годам лишения свободы за кражу пяти картин, в числе которых были полотна Пикассо и Матиса.

Преступление было совершено еще в 2010 году – Человек-паук похитил картины из Музея современного искусства в Париже. Однако они до сих пор не найдены.

Заказчик ограбления Жан-Мишель Корве приговорен к семи годам тюрьмы, Йонатан Бирн, который некоторое время скрывал похищенные полотна у себя, получил шесть лет лишения свободы. Последний заявил, что выбросил картины в приступе паники и теперь понятия не имеет об их местонахождении, сообщает ВВС.

Ущерб, нанесенный музею преступлением, оценивается в 104 миллиона евро.