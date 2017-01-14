Три человека утонули в Волге во время катания на снегоходе
Три человека, в том числе двое детей, утонули в Волге около Саратова. Семья каталась на снегоходе по льду.
Семья из четырех человек, среди которых было двое мальчиков 6 и 7 лет, отправилась кататься на снегоходе по льду в сторону одного из волжских островов. Лед в районе Саратова на Волге не окрепший, температура воздуха около ноля градусов. Снегоход попал в одну из промоин и провалился под лед. В результате три человека погибли, один спасся.
Тела уже извлечены из воды, сообщает "Интерфакс".
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