Три человека утонули в Волге во время катания на снегоходе

Три человека, в том числе двое детей, утонули в Волге около Саратова. Семья каталась на снегоходе по льду.

Семья из четырех человек, среди которых было двое мальчиков 6 и 7 лет, отправилась кататься на снегоходе по льду в сторону одного из волжских островов. Лед в районе Саратова на Волге не окрепший, температура воздуха около ноля градусов. Снегоход попал в одну из промоин и провалился под лед. В результате три человека погибли, один спасся.

Тела уже извлечены из воды, сообщает "Интерфакс".