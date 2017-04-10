Два человека убиты в результате стрельбы в начальной школе в США

В начальной школе калифорнийского города Сан-Бернардино произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.

Согласно предварительным данным, речь идет об убийстве и самоубийстве. Один из погибших – учитель школы, сообщает Fox News со ссылкой на шерифа местной полиции.

Два человека – предположительно учащиеся – госпитализированы. Их состояние не известно.

В настоящее время учебное заведение закрыто. На месте работают сотрудники полиции и медики.