Два человека убиты в результате стрельбы в начальной школе в США
В начальной школе калифорнийского города Сан-Бернардино произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Согласно предварительным данным, речь идет об убийстве и самоубийстве. Один из погибших – учитель школы, сообщает Fox News со ссылкой на шерифа местной полиции.
Два человека – предположительно учащиеся – госпитализированы. Их состояние не известно.
В настоящее время учебное заведение закрыто. На месте работают сотрудники полиции и медики.
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