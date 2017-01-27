Два человека ранены при обстреле спального района Брянки из дальнобойных орудий

В ночь на 27 января Вооруженные силы Украины из дальнобойной артиллерии обстреляли жилой спальный район горда Брянки в ЛНР, в результате чего ранения получили два человека.

- Сегодня мы стали свидетелями факта очередного геноцида народа Донбасса. Сегодня ночью обстреляли жилой район города Брянка, где ни одного военного объекта нет. Здесь находится спальный район, садики и социальные объекты, - цитирует ЛуганскИнформЦентр официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

- Судя по найденным осколкам, била дальнобойная артиллерия. Это уже ни в какие рамки уже не входит, это недопустимо, - добавил майор.

Марочко обратил внимание на то, что в последнее время целями украинских военных становятся исключительно гражданские объекты и мирные жители Донбасса.

Отсутствие военных частей или передвижение техники в обстрелянном районе подтвердил и глава администрации Брянки Николай Моргунов.

- Ночью, когда весь город спал, по одному из самых крупных жилых массивов украинские военные нанесли артиллерийский удар, на 100 процентов понимая, что здесь нет никаких вооруженных формирований, а живут мирные трудящиеся Брянки, - отметил Моргунов.

Сами жители микрорайона «Молодежный» констатировали, что это первый обстрел их района за все время проведения так называемой антитеррористической операции.

- В два часа ночи это было. Пятый этаж проломило у нас, и прямо квартиры порушились. Тут нет военных никаких, вообще никого тут никогда не видели, стреляли по гражданским, - подтвердил житель поврежденного дома в микрорайоне «Молодежный» Олег.

Ночному обстрелу из артиллерийских орудий подверглась не только Брянка (ранены два человека), но еще Первомайск и поселок Калиново (повреждены частные дома, газопровод и линии электропередачи), а также поселок Донецкий Кировского городского совета (повреждены домостроения по улице Пугачева).

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Теги:
Места: Украина, ЛНР
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