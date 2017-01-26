Два человека пострадали в результате обрушения башенного крана в Воронеже
В результате падения башенного крана на стройплощадке в Воронеже пострадали два строителя, оба они госпитализированы в одну из местных больниц.
Следственный комитет РФ по Воронежской области начал проверку по факту инцидента, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по региону.
По предварительной информации, обрушение произошло во время монтажа стрелы крана.
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