Два человека пострадали в результате обрушения башенного крана в Воронеже

В результате падения башенного крана на стройплощадке в Воронеже пострадали два строителя, оба они госпитализированы в одну из местных больниц.

Следственный комитет РФ по Воронежской области начал проверку по факту инцидента, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по региону.

По предварительной информации, обрушение произошло во время монтажа стрелы крана.