Три человека погибли при взрыве на нефтяном заводе в Китае
На нефтеперерабатывающем предприятии в городе Сунъюань провинции Цзилинь (северо-восток Китая), во время сварочных работ один из котлов взорвался, погибли три человека.
После случившегося завод был оцеплен, проведены работы по предотвращению возможности повторного инцидента, создана группа для расследования инцидента, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Бэйцзин циннянь бао».
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