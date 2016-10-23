Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Рязани

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Рязани, сообщает СКР.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, утром 23 октября в жилом доме по первому Осеннему переулку случился взрыв бытового газа. В результате погибли три человека, еще 10 получили ранения. Все пострадавшие госпитализировали.