Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Рязани
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Рязани, сообщает СКР.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По данным следствия, утром 23 октября в жилом доме по первому Осеннему переулку случился взрыв бытового газа. В результате погибли три человека, еще 10 получили ранения. Все пострадавшие госпитализировали.
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