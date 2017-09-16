Два человека погибли и семь пострадали при пожаре в доме для престарелых в Ивановской области

Семерым постояльцам Печужского дома-интерната для престарелых и инвалидов (Ивановская область), где накануне произошел пожар, потребовалась медицинская помощь. Еще двое пенсионеров в результате происшествия скончались.

Источники в медицинских службах сообщили ТАСС: «Пострадали семь человек. Четверо из них были доставлены в центральную районную больницу Пучежа в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана троим пострадавшим - у них обострились на фоне стресса хронические заболевания, не связанные с воздействием опасных факторов пожара».

Пожар в доме-интернате произошел в комнате досуга, где загорелись мебель и телевизор. Благодаря пожарным были спасены 43 человека. Всего из здания эвакуировали 112 человек: из них 108 постояльцев и четыре медработника.