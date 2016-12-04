Три человека погибли в результате стрельбы в финском городе на границе с РФ

Три человека погибли в результате стрельбы в финском городе Иматра, расположенном вблизи границы с Россией.

Как уточняется в материале, подозреваемый в совершении данного преступления задержан. Мотивы и подробности происшедшего уточняются, пишет газета «Известия».

По данным полиции, число жертв может увеличиться. Сейчас место происшествия оцеплено.

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