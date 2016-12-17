Три человека погибли в провалившемся под лед на Байкале автомобиле

Три человека погибли в ДТП с автомобилем, провалившемся под лед на Байкале на территории Бурятии, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Уточняется, что всего в машине находились шесть человек, трое, включая ребенка, погибли. Инцидент произошел в районе протока Галутай.

По данным Следственного комитета России, под лед провалился автомобиль «УАЗ».

Тела погибших находятся в салоне автомобиля, водолазами Байкальского спасательного отряда в ближайшее время будет проводится операция по их извлечению и поднятию, сообщает ТАСС.