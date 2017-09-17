Три человека погибли при опрокидывании лодки на реке Обь

На реке Обь под Томском перевернулась лодка с пятью пассажирами на борту. По предварительной информации, три человека утонули.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Томской области, лодка «Казанка» перевернулась недалеко от острова Тягаловский, который расположен в 32 км ниже по течению от города Колпашево.

В сообщении ГУ МЧС говорится: «Два человека были спасены местным населением, три человека, предположительно, утонули». В спасательной операции принимают участие 24 человека, 6 единиц техники.

2 июля на озере Максимка Чесменского района Челябинской области из-за перегруза перевернулась лодка с шестью пассажирами, все они погибли.