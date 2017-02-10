Три человека погибли при обрушении сельхозпостройки под Тулой

В Тульской области три человека стали жертвами обрушение картофелехранилища.

Инцидент произошел в деревне Поповка-1 Чернского района. В региональном ГУ МВД уточнили, что обрушилась часть кровли одного из цехов местного сельскохозяйственного предприятия. Предполагается, что причиной этого стал скопившийся на крыше снег, передает ТАСС.

На месте происшествия проводится разбор завалов. Полиция проводит осмотр и опрашивает свидетелей. Прокуратура организовала проведение проверки по факту инцидента.