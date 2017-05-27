Три человека погибли при крушении Як-54 под Москвой

Три человека скончались в результате падения легкомоторного самолета Як-54 в Можайском районе Подмосковья.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, среди пострадавших пилот и два пассажира. На месте аварии работают 24 человека и шесть единиц техники. Следователи устанавливают причины и детали падения самолета.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Татьяна Морозова уточнила: «По факту падения легкомоторного самолета в Можайском районе следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку, на место выехала следственно- оперативная группа». Морозова рассказала, что падение Як-54, который принадлежал частному лицу, произошло в 11:54 у Бородинского села. Самолет сгорел на месте.

Воздушное судно базировалось в Рузском районе Подмосковья.