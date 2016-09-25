Два человека погибли в крушении вертолета Bell в Красноярском крае
В Красноярском крае обнаружены обломки пропавшего накануне вертолета Bell, два человека погибли. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. - Обломки обнаружены в 20 км от населенного пункта Ярцево в Красноярском крае. Среди обломков найдены тела двух погибших, - сказал источник. Вертолет Bell перестал выходить на связь накануне вечером во время полета над Красноярским краем, на борту находилось два человека.
Следующая новость Третьяк назвал Бобровского лучшим игроком сборной России на Кубке мира
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии