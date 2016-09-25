Два человека погибли в крушении вертолета Bell в Красноярском крае

В Красноярском крае обнаружены обломки пропавшего накануне вертолета Bell, два человека погибли. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. - Обломки обнаружены в 20 км от населенного пункта Ярцево в Красноярском крае. Среди обломков найдены тела двух погибших, - сказал источник. Вертолет Bell перестал выходить на связь накануне вечером во время полета над Красноярским краем, на борту находилось два человека.

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