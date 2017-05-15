Два человека погибли под колесами электрички на станции «Тушино» в Москве
Электричка сбила двух мужчин на станции «Тушино» рижского направления, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте, сообщил источник в экстренных службах столицы.
Как уточняется в материале, оба пострадавших погибли.
Отмечается, что электропоезд двигался в сторону центра Москвы. Из-за ЧП на этом направлении временно приостановлено движение поездов, сообщает «РИА Новости».
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