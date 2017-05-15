Два человека погибли под колесами электрички на станции «Тушино» в Москве

Электричка сбила двух мужчин на станции «Тушино» рижского направления, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте, сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется в материале, оба пострадавших погибли.

Отмечается, что электропоезд двигался в сторону центра Москвы. Из-за ЧП на этом направлении временно приостановлено движение поездов, сообщает «РИА Новости».