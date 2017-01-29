Три человека погибли в Испании от падения полок с одеждой

В городе Аликанте супружеская пара и их 12-летняя дочь погибли от падения полок с сотнями килограммов одежды.

Известно, что погибшие страдали синдромом Диогена. Это заболевание характеризуется склонностью к накопительству. Психическому расстройству также свойственна асоциальность. Семья копила старые вещи у себя в доме, сообщает РИА "Новости".

Полки с одеждой упали на трех человек ночью. Соседи заявили, что не слышали никакого шума. Погибших обнаружила их 18-летняя дочь, которая жила с ними в том же доме.