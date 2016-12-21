Человек упал на рельсы на станции метро «Выхино» в Москве
Причиной остановки движения на участке между станциями Жулебино и Текстильщики московского метрополитена стало падение человека на рельсы.
Как уточняется в материале, на станции Выхино на рельсы упал мужчина, от полученнх травм он скончался.
Представитель метрополитена сообщил, что на данный момент движение от станции Текстильщики до станции Планерная проходит в обычном режиме. Движение поездов от Жулебино до Текстильщиков уже восстановлено, а станции Выхино, Кузьминки и Рязанский проспект открыты на вход и выход. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость Средняя цена пачки сигарет в 2017 году может составить 220 рублей
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии