Человек упал на рельсы на станции метро «Выхино» в Москве

Причиной остановки движения на участке между станциями Жулебино и Текстильщики московского метрополитена стало падение человека на рельсы.

Как уточняется в материале, на станции Выхино на рельсы упал мужчина, от полученнх травм он скончался.

Представитель метрополитена сообщил, что на данный момент движение от станции Текстильщики до станции Планерная проходит в обычном режиме. Движение поездов от Жулебино до Текстильщиков уже восстановлено, а станции Выхино, Кузьминки и Рязанский проспект открыты на вход и выход. Об этом сообщает «Экономика сегодня».