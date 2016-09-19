Человек упал на рельсы в Московском Метро

В Москве на станции метро "Университет" гражданин Белоруссии погиб в результате падения на рельсы.

В связи с этим на Сокольнической линии наблюдалось увеличение интервалов в движении поездов,сообщают РИА Новости. После падения на парня наехал поезд.

Для извлечения тела на 20 минут отключали электроснабжение путей. В настоящее время движение поездов восстановлено в полном объёме.